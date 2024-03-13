«اقتصادية عجمان» و«الدفاع المدني» تنفذان تجربة إخلاء وهمي

عجمان (وام)

نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، تمرين إخلاء وهمي في المقر الرئيس للدائرة الواقع في منطقة الحميدية، وذلك ضمن جهود الدائرة لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتبنّيها مجموعة من المبادرات والتمارين الوقائية للتعامل الاستباقي خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

جاءت التجربة لضمان الجاهزية واستعداد فريق الأزمات والطوارئ والعاملين والمتعاملين الموجودين في الموقع على مواجهة المخاطر، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، ولرفع مستوى سرعة الاستجابة والتجاوب، إلى جانب نشر الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، حيث بلغت نسبة تقييم التمرين 99%.

وتم خلال التمرين، توجيه الموظفين والمراجعين إلى نقاط التجمع خارج المبنى، حيث تمكّن الفريق من إخلاء 93 موظفاً ومراجعاً وتنفيذ التمرين بكفاءة عالية، وفي زمن قياسي استغرق 60 ثانية، كما تأكد من تنفيذ عملية الإخلاء بالطرق السليمة ومن دون خسائر أو إصابات تذكر.