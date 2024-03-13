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علوم الدار

فتوى: هل يجب الالتزامُ بوقت الإمساكية؟

فتوى: هل يجب الالتزامُ بوقت الإمساكية؟
14 مارس 2024 02:55

 يُستحب الالتزامُ بتوقيت الإمساكية على جهة الاحتياط، لحديث أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَين الأذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قال: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»، ويجوز لمن احتاج إلى تناوُلِ شيء من الطعام والشراب فيما بين الإمساكية ووقت أذان الفجر أن يتناوله؛ لأن الإمساك لا يجب إلا عند دخول وقت أذان الفجر، قال الله تعالى: (... وَكُلُواْ وَٱشرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلخَيطُ ٱلأَبيَضُ مِنَ ٱلخَيطِ ٱلأَسوَدِ ‌مِنَ ‌ٱلفَجرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيل..)، «سورة البقرة: الآية 187».

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