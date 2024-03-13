«الطاقة والبنية التحتية» تنجز 579 ألف معاملة خلال 3 سنوات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن عدد الخدمات التي تقدمها تبلغ 121 خدمة، وأنجزت 579 ألفاً و379 معاملة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتهدف إلى تقليل مدة الخدمات المقدمة إلى 50% استجابة لمستهدفات المرحلة المقبلة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في إلغاء 2000 إجراء حكومي، خلال عام، وتقليل المدة، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

ونظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى تصفير البيروقراطية الحكومية، وناقشت الأجندة، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات والموظفين، خطة تطوير خدمات مؤسسية مبتكرة وبنية رقمية كفؤة وفعالة للتسهيل على المتعاملين بمختلف فئاتهم، وذلك انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة، فضلاً عن تنظيم عصف ذهني لتبادل الأفكار والخبرات، ووضع الأسس لاستراتيجيات مستقبلية تعمل على تحسين خدمات المتعاملين، وتحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.

وتم خلال الملتقى تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي طُرحت، بما يضمن تحويل هذه الأفكار إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ ومشاريع تطويرية مستدامة، حيث إن أحد الأهداف الرئيسة لهذه اللجنة هو تسهيل التواصل والتعاون بين الوزارة، ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع، بالإضافة إلى المتعاملين وأصحاب الشأن، لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة.

وأكد المهندس شريف العلماء، أن تصفير البيروقراطية ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة لضمان استدامة وتنافسية قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً رائداً في الابتكار والتطور التكنولوجي.

وأوضح أن الملتقى خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية، ويعكس الالتزام القوي للوزارة بالتحسين المستمر والابتكار، وأنه سيتم التركيز على التقنيات الحديثة والحلول الذكية التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتسريع الخدمات المقدمة.