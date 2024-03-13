إقبال لافت على معرض التوظيف «أطمح» لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إم انكلوسيڤ»، أول منصة رقمية معتمدة للربط بين أصحاب الهمم الإماراتيين وجهات التوظيف، اختتام فعاليات أول معرض لتوظيف أصحاب الهمم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ويندرج المعرض في إطار الدورة الثانية من مشروع أطمح الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً» لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بالمهارات والخبرات المهنية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، وشهد المعرض مشاركة نخبة من المؤسسات الرائدة. وأتاح المعرض لأصحاب الهمم الباحثين عن عمل فرصة التقدم لشغل أدوار تشمل جميع المستويات الوظيفية في مختلف القطاعات لدى جهات التوظيف التي تلتزم بممارسات التوظيف الشاملة، بما في ذلك الإدارة، والوظائف المكتبية والتصميم الجرافيكي والتسويق.

وقال سالم علي الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً»: «ينسجم توفير فرص التوظيف لأصحاب الهمم مع رسالتنا الأساسية الرامية إلى تحقيق التعاون بين مختلف القطاعات في المجتمع لمعالجة الأولويات الاجتماعية المهمة، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع».

في التعاون المجتمعي

قال نافع الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «أطمح» يمثل نموذجاً في التعاون المجتمعي الناجح بين القطاعين العام والخاص بأسلوب مبتكر لإنشاء برامج ومبادرات اجتماعية مؤثرة، وبرامج توظيف مستدامة تدعم منظومة التنمية، عبر بناء شراكات فعالة بين المؤسسة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتسهم في تفعيل استراتيجية دمج أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي.