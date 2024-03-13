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1.000.000 وجبة إفطار من «بيت الخير»

1.000.000 وجبة إفطار من «بيت الخير»
14 مارس 2024 02:56

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت «بيت الخير» أنها بدأت مع حلول شهر رمضان المبارك تنفيذ مشروع «إفطار صائم»، مشيرة إلى أنها توزع 34.649 وجبة يومياً في مختلف إمارات الدولة ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم»، بإجمالي يتجاوز مليون وجبة مع نهاية الشهر الفضيل. وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أهميّة مشروع إفطار صائم، وقال: «يعد مشروع (إفطار صائم) من مشاريع حملتنا الرمضانية الأساسية في كل عام، وهذه السنة وضعنا هدفاً مبدئياً لإنفاق 59.4 مليون درهم ضمن حملة (حق معلوم) على حزمة من المشاريع الرمضانية، بزيادة قدرها 16 مليون درهم عن حملة العام الماضي». وأضاف: «شملت هذه الزيادة مشروع (إفطار صائم)، إذ كانت الجمعية قد رصدت له 11.250.000 درهم بشكل مبدئي عند إطلاق الحملة، و سيتجاوز الإنفاق على المشروع هذا المبلغ بشكل كبير مع نهاية شهر رمضان، مما يبشّر بتحقيق الحملة لأهدافها».
وأشار إلى أن لدى الجمعية فريق ميداني متمرّس في التوزيع، فضلاً عن أنها تتعاقد مع 51 من المطاعم والمطابخ المعروفة لتوفير أجود الوجبات، حيث يتم نقلها عبر سيارات خاصة لتوزع بإشراف 92 مشرفاً من الجمعية في أكثر من 68 نقطة توزيع داخل الدولة، من ضمنها 3 خيام رمضانية أساسية في: هور العنز، وبور سعيد، والطي.

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