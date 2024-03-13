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«هلا رمضان».. مبادرة تبث روح التلاحم والتعايش

«هلا رمضان».. مبادرة تبث روح التلاحم والتعايش
14 مارس 2024 02:56

دبي (الاتحاد)  

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أطلقت هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أمس فعالية «هلا رمضان» ، بالتعاون مع دبي لإدارة المجمعات، في منطقة برشا هايتس في ساحة مسجد هامل الغيث بالتنسيق مع الشركاء «دبي لإدارة المجمعات» وبلدية دبي، والتي تستهدف جميع أطياف المجتمع من سكان المنطقة؛ بهدف دمج الجاليات المقيمة في دبي، وبث روح التعايش والتلاحم، وتعزز التآخي بين أبناء الحي الواحد، وتقام الفعالية في موقعين منطقة برشا هايتس لمدة ثلاثة أيام من الثلاثاء إلى الخميس المقبل، وفي منطقة رمرام يومي السبت والأحد المقبلين، وتتضمن الفعالية عدداً من الأنشطة والفعاليات، منها إفطار جماعي لعدد (2000) شخص يومي من سكان المنطقة من المسلمين وغير المسلمين، وفعاليات رياضية ولياقة بدنية، إضافة إلى ركن للأطفال لتعليم الأعمال اليدوية والرسم، مثل الرسم على الفخار، ويبدأ الجزء الثاني بعد الإفطار مباشرة، ويتضمن بطولة كرة السلة للجاليات «كأس السلة للجاليات» ومحاضرات دينية باللغة الإنجليزية.

رمضان
هيئة تنمية المجتمع
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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