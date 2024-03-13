1000 مجسم احتفاءً بشهر رمضان في الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

قامت فرق التواجد البلدي بتزيين الشوارع الرئيسة والدوارات والجزر الوسطية والجسور على مستوى مدن منطقة الظفرة، وذلك من خلال تركيب أشكال هندسية احتفاء بشهر رمضان المبارك، بلغت أكثر من 1000 مجسم ضوئي ثنائي وثلاثي الأبعاد، تشمل أشكالاً ضوئية هندسية، وعبارات تتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل، كعبارات رمضان شهر الرحمة، ورمضان كريم، ومبارك عليكم الشهر؛ بهدف إضافة لمسة جمالية للمنطقة تحمل خصوصية الشهر الفضيل لنشر السعادة بين أفراد المجتمع، مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.