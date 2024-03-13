الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

1000 مجسم احتفاءً بشهر رمضان في الظفرة

1000 مجسم احتفاءً بشهر رمضان في الظفرة
14 مارس 2024 02:56

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم في الظفرة
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك

قامت فرق التواجد البلدي بتزيين الشوارع الرئيسة والدوارات والجزر الوسطية والجسور على مستوى مدن منطقة الظفرة، وذلك من خلال تركيب أشكال هندسية احتفاء بشهر رمضان المبارك، بلغت أكثر من 1000 مجسم ضوئي ثنائي وثلاثي الأبعاد، تشمل أشكالاً ضوئية هندسية، وعبارات تتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل، كعبارات رمضان شهر الرحمة، ورمضان كريم، ومبارك عليكم الشهر؛ بهدف إضافة لمسة جمالية للمنطقة تحمل خصوصية الشهر الفضيل لنشر السعادة بين أفراد المجتمع، مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.

الظفرة
رمضان
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©