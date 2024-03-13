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علوم الدار

اختبار الرياضيات مناسب في رأس الخيمة

اختبار الرياضيات مناسب في رأس الخيمة
14 مارس 2024 02:56

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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عبر طلاب منطقة رأس الخيمة التعليمية في «الثاني عشر» المتقدم والعام عن نوع من الرضا حول اختبار مادة الرياضيات في أول أيام الاختبارات للفصل الدراسي الثاني 2024، مؤكدين أن الاختبار لم يخل رغم مباشرته من وجود الأسئلة المقلقة، وأشاروا إلى أن امتحان مادة الرياضيات الموزع على فترتين الأولى الإلكترونية والثانية كتابية.
وقال الطالب حمدان الطنيجي من مدرسة الرمس للتعليم الثانوي بنين فرع العام، إن الجانب الإلكتروني كان جيداً بعكس الجانب الكتابي الذي كان يحتاج بعض من التركيز والوقت، ولكن الاختبار والورقة الامتحانية كانت بالمجمل جيدة وفيها بعض المرونة، على حد تعبير باقي الطلبة، وبطريقة عرض الأسئلة جيدة ووافقه الرأي سالم حامد أن الرياضيات جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، وأنه تمكن من الإجابة عن جميع الأسئلة، وعند مراجعة الإجابات مع بقية زملائه وجد أن الإجابات متوافقة، مما يعني أن الجميع تمكن من الوصول إلى الحل بسهولة.
وفي الإطار نفسه، أكد التربويون أن الورقة الامتحانية كانت في متناول الجميع الطلبة، والتي تدرب عليها الطلبة منذ فترة والتي جاءت مناسبة.

الرياضيات
رأس الخيمة
منطقة رأس الخيمة التعليمية
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