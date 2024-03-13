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علوم الدار

«طلبة أم القيوين»: الرياضيات صعبة

«طلبة أم القيوين»: الرياضيات صعبة
14 مارس 2024 02:56

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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«الرياضيات» تسعد طلاب أبوظبي

أكد عدد من طلاب «الثاني عشر» في مدارس أم القيوين، أن معظم أسئلة امتحان مادة الرياضيات جاء صعباً، ويحتاج إلى وقت للفهم والإجابة عن الأسئلة بشكل صحيح، مؤكدين أن بداية اختبارات غير موفقة لهم.
وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، إن اختبار مادة الرياضيات جاء على فترتين، الأولى اختبار ورقي مدته ساعة ونصف الساعة، والفترة الثانية إلكتروني مدته ساعة، لافتاً إلى أن معظم الطلاب أكدوا أن الاختبار الورقي كان صعباً ويحتاج إلى وقت وفهم، فيما لم يشهد الاختبار الإلكتروني أي صعوبة.
وأضاف أن الاستعداد الجيد للاختبارات، يساعد الطالب على فهم الأسئلة والإجابة عليها، لافتاً إلى أن إدارة المدرسة قامت بتهيئة الأجواء وتجهيز اللجان والرد على استفسارات الطلاب، مع مراعاة الأجواء الرمضانية وصيام الطلاب.

أم القيوين
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