«الشارقة للتعليم الخاص» تشكل مجلس «مديري الحضانات»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن تشكيل مجلس «مديري الحضانات» في إمارة الشارقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الفعّالة بين «الهيئة» والمؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبحضور علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كما شهد حضور نخبة من مديرات الحضانات الحكومية والخاصة، وتم خلال الاجتماع استعراض آلية اختيار أعضاء المجلس والتعريف بهم، بالإضافة إلى مناقشة جدول زيارات فرق مراجعة الحضانات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الأعضاء.

ووجهت الهاشمي الشكر لمديرات الحضانات على جهودهن المبذولة، متمنية للمجلس التوفيق في مهامه، داعية إلى العمل بإيجابية وبروح الفريق الواحد للارتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي في الإمارة.

وقالت «إن تشكيل مجلس (مديري الحضانات) يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الجودة التعليمية والتربوية في حضانات إمارة الشارقة»، مضيفة أن المجلس يلعب دوراً مهماً في توحيد الجهود وتسهيل التواصل والتعاون بين الحضانات الحكومية والخاصة ما يضمن بيئة تعليمية غنية ومحفزة لأطفالنا، مؤكدة دعم الهيئة لمجلس مديري الحضانات لتحقيق رؤيتها المستقبلية لتعليم متميز يراعي أفضل الممارسات العالمية.

بدوره، أكد علي الحوسني أهمية المجلس في وضع الخطط التطويرية والمهنية التي تسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للهيئة بتحسين جودة التعليم المقدم للأطفال، مشيراً إلى أن أجندة عمل المجلس ستركز على تطوير الأداء في الحضانات بالإمارة.