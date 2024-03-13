الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للتعليم الخاص» تشكل مجلس «مديري الحضانات»

«الشارقة للتعليم الخاص» تشكل مجلس «مديري الحضانات»
14 مارس 2024 02:56

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
46 هدفاً في افتتاح «رمضانية الهوكي»
العنبري «الشخصية الرياضية» في «ملتقى مليحة»

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن تشكيل مجلس «مديري الحضانات» في إمارة الشارقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الفعّالة بين «الهيئة» والمؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبحضور علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كما شهد حضور نخبة من مديرات الحضانات الحكومية والخاصة، وتم خلال الاجتماع استعراض آلية اختيار أعضاء المجلس والتعريف بهم، بالإضافة إلى مناقشة جدول زيارات فرق مراجعة الحضانات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الأعضاء.
ووجهت الهاشمي الشكر لمديرات الحضانات على جهودهن المبذولة، متمنية للمجلس التوفيق في مهامه، داعية إلى العمل بإيجابية وبروح الفريق الواحد للارتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي في الإمارة.
وقالت «إن تشكيل مجلس (مديري الحضانات) يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الجودة التعليمية والتربوية في حضانات إمارة الشارقة»، مضيفة أن المجلس يلعب دوراً مهماً في توحيد الجهود وتسهيل التواصل والتعاون بين الحضانات الحكومية والخاصة ما يضمن بيئة تعليمية غنية ومحفزة لأطفالنا، مؤكدة دعم الهيئة لمجلس مديري الحضانات لتحقيق رؤيتها المستقبلية لتعليم متميز يراعي أفضل الممارسات العالمية.
بدوره، أكد علي الحوسني أهمية المجلس في وضع الخطط التطويرية والمهنية التي تسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للهيئة بتحسين جودة التعليم المقدم للأطفال، مشيراً إلى أن أجندة عمل المجلس ستركز على تطوير الأداء في الحضانات بالإمارة.

هيئة الشارقة للتعليم الخاص
الشارقة
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©