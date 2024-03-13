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الإمارات ترحب بنتائج اجتماع الأطراف الليبية في القاهرة

الإمارات ترحب بنتائج اجتماع الأطراف الليبية في القاهرة
14 مارس 2024 01:56

رحبت دولة الإمارات بنتائج الاجتماع الذي جرى بمقر الجامعة العربية في القاهرة واتفقت خلاله الأطراف الليبية على الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتأكيد سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأثنت وزارة الخارجية، في بيان لها على جهود جامعة الدول العربية في إنجاح الحوار والتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في أن يكون الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، ومكملاً لجهود بعثة الأمم المتحدة.

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كما جددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار السياسي المعتمد من قبل بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

المصدر: وام
الإمارات
ليبيا
وزارة الخارجية
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