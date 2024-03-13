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علوم الدار

"تباين" آراء الطلبة بشأن صعوبة امتحان الرياضيات

"تباين" آراء الطلبة بشأن صعوبة امتحان الرياضيات
14 مارس 2024 02:56

دينا جوني (دبي)  

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أدى طلبة صفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة امتحان مادة الرياضيات في اليوم الأول من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، الذي انطلق أمس على مستوى الدولة للطلبة من الثالث إلى الثاني عشر. 
وأدى الطلبة الجزء الكتابي للامتحان من الساعة الثانية عشرة ظهراً لغاية الواحدة والنصف بعد الظهر، والجزء الإلكتروني من الساعة الواحدة والنصف لغاية الثانية والنصف بعد الظهر. 
وتباينت آراء الطلبة بخصوص الورقة الامتحانية في مختلف المسارات، ففي حين اعتبر بعض الطلبة أن الأسئلة تميل للصعوبة وتحتاج إلى وقت أطول لحلّ المسائل، خصوصاً في الجزء الكتابي من الاختبار، وجد طلبة آخرون أن الاختبار يحاكي مختلف المهارات المتقدمة التي تضمنها المنهاج خلال الفصل الثاني والتي ساعدهم الأساتذة في اكتسابها، ولفت الطلبة أن الامتحان تضمن أيضاً أسئلة تحتاج إلى مهارات في الحل والتفكير بعيدة عن الطريقة النمطية وتحتاج إلى تدريب وتمرّس في حلّها، مشيرين أن هذا النوع من الأسئلة هو الذي يحدث الفارق في نتيجة الامتحان ويمكّن طلبة دون آخرين من الحصول على الدرجة الكاملة.  وأشار عدد من مديري المدارس أنهم لم يستقبلوا أي شكوى من اللجان الامتحانية.
اختبار اليوم
يؤدي الطلبة اليوم، اختبار مادة اللغة الإنجليزية الذي عدّلت المؤسسة في طريقة تأديته، إذ سيكون إلكترونياً بالكامل، بعد أن قسّمته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى جزأين. ويؤدي الطلبة الامتحان الكتابي إلكترونياً على أجهزة الكومبيوتر المحمول في الفترة الأولى من الامتحان، على أن يؤدوا اختبار القراءة إلكترونياً أيضاً خلال الفترة الثانية.

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