«الرياضيات» تسعد طلاب أبوظبي

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

استهل طلاب مدارس إمارة أبوظبي، اختبارات الفصل الدراسي الثاني وسط استعدادات مكثفة من مختلف اللجان في كل من أبوظبي والعين، ومنطقة الظفرة لتوفير أجواء امتحانية مشجعة لتسهيل أداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر وتشجيعهم على الإجابة من دون أي عائق.

وحرصت إدارة المدارس والجهات المعنية بالامتحانات على اتخاذ الترتيبات والتجهيزات كافة قبل انطلاق الامتحانات، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والأجهزة والأدوات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات بانسيابية وسهولة ومن دون أي عوائق يمكن أن تؤثر على مستوى التركيز داخل اللجان للطلاب.

كما تم تشكيل فريق من المدرسة لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها، والتأكد من أن جميع المراقبين لا يحملون الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى، مع كتابة قواعد الاختبار وتوقيته على السبورة، وتنظيم الطلبة في أماكن الاختبارات الخاصة بهم، والتأكد من عدم حيازتهم على أي جهاز من الأجهزة غير المصرح بها (الهواتف المحمولة والساعات والأجهزة اللوحية).

وأدى طلاب الصف الثاني عشر اختبار الرياضيات بنظام الورقي والإلكتروني، حيث انطلقت الاختبارات الورقية في تمام الساعة 12 ظهراً، واستمرت حتى الساعة 1.30، وتضمنت 5 أسئلة متنوعة في مستوى الطالب المتوسط، فيما باشر الطلاب الامتحان الإلكتروني من الساعة 1.30 حتى الساعة 2.30 مساء وتضمن 15 سؤالاً شملت معظم منهج الفصل الدراسي الثاني .

وأمام لجنة مدرسة الفلاح الثانوية بنين في مدينة زايد، أكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان بسيطاً، ولكنه يحتاج إلى تركيز في بعض الجزئيات.

ويؤكد حمد عبدالله من المسار العام، أن الامتحان سهل في مجملة، ولكن لتأثير الصيام عليه لم يتمكن من التركيز بشكل كافٍ في اختيار الإجابات، خاصة أن هناك 5 أسئلة تتضمن إجابات متشابهة يصعب التفرقة بينها واختيار الإجابة الدقيقة إلا بتركيز، وهو ما تسبب في عدم وصوله إلى الإجابة الصحيحة بشكل كامل .

خير بداية

اعتبرت الطالبة فاطمة مجدي هلال، الصف الثاني عشر مسار متقدم، أن اختبار الرياضيات هو خير بداية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة أن أغلب الأسئلة جاءت متشابهة مع ما تم التدريب عليه خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاءت الأسئلة مباشرة وفي مستوى الطالبة المتوسطة، وأنها سعيدة بالامتحانات.