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علوم الدار

«تريندز» ووفد كوري يبحثان تعزيز التعاون البحثي

«تريندز» ووفد كوري يبحثان تعزيز التعاون البحثي
14 مارس 2024 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جلسة حوارية جمعت عدداً من باحثي ومسؤولي المركز مع وفد كوري، برئاسة كيونغمين كو، وزير وقنصل عام سفارة جمهورية كوريا.
وتمحورت الجلسة حول آفاق التعاون البحثي بين مركز تريندز والمؤسسات البحثية الكورية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون من خلال التشارك في المشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم الفعاليات العلمية والمؤتمرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب وتمكين الشباب.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في نشر المعرفة. وأشار إلى حرص «تريندز» على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي، خاصةً مع الدول الرائدة في مجال البحث العلمي، مثل كوريا الجنوبية.
وأعرب الدكتور العلي عن تفاؤله بنتائج هذه الجلسة، مؤكداً أن التعاون بين «تريندز» والمعاهد الكورية سيفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي، وسيثري المعرفة في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب كيونغمين كو، رئيس الوفد الكوري، عن سعادته بزيارة مركز تريندز، والتعرف على تجربته البحثية المميزة. وأشار إلى أن التعاون مع «تريندز» سيكون مفيداً للجانبين، خاصةً في ظل تركيز المركز على تحليل التطورات المستقبلية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية.
وتخلل الجلسة نقاش مفتوح بين الطرفين، حيث تم تبادل الأفكار والآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص مركز تريندز على تعزيز علاقاته مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، وتوسيع آفاق التعاون في مجال البحث العلمي.
يذكر أن «تريندز» يرتبط بعدد من اتفاقيات التعاون مع المعاهد الكورية، وقد تعززت تلك الاتفاقية خلال الجولة البحثية الآسيوية لـ «تريندز»، حيث تم لقاء العديد من المؤسسات والمراكز.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
جمهورية كوريا
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