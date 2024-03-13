«رمضان عجمان تقوى وإيمان» تنطلق في دورتها الـ 18

عجمان (وام)

انطلقت فعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان» في دورتها الثامنة عشرة في 6 مساجد متوزعة على مناطق الإمارة المختلفة، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

وتهدف الفعاليات التي تستمر طوال أيام الشهر الفضيل، إلى نشر قيم التسامح والتكافل والتعاون كقيم إسلامية حميدة في هذا الشهر الكريم، ونشر ثقافة التطوع بين الشباب لخدمة المجتمع.

ويشارك في فعاليات رمضان عجمان هذا العام، 32 قارئاً و14 محاضراً من داخل وخارج الدولة لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالمساجد المخصصة، وإلقاء المحاضرات الدينية في الموضوعات المختلفة التي تهم المجتمع، وذلك ضمن أهداف الفعاليات لنشر الوعي وتعميق المعرفة بالدين الإسلامي الحنيف.

وتتميز فعاليات رمضان عجمان هذا العام بتنوع اللغات التي تقدم بها المحاضرات، إلى جانب اللغة العربية، وذلك لفائدة المسلمين من غير المتحدثين باللغة العربية.