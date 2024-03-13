الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رمضان عجمان تقوى وإيمان» تنطلق في دورتها الـ 18

«رمضان عجمان تقوى وإيمان» تنطلق في دورتها الـ 18
14 مارس 2024 02:57

عجمان (وام) 

أخبار ذات صلة
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
حمد الشرقي وسعود القاسمي وراشد المعلا يستقبلون المهنئين بشهر رمضان

انطلقت فعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان» في دورتها الثامنة عشرة في 6 مساجد متوزعة على مناطق الإمارة المختلفة، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.
وتهدف الفعاليات التي تستمر طوال أيام الشهر الفضيل، إلى نشر قيم التسامح والتكافل والتعاون كقيم إسلامية حميدة في هذا الشهر الكريم، ونشر ثقافة التطوع بين الشباب لخدمة المجتمع.
ويشارك في فعاليات رمضان عجمان هذا العام، 32 قارئاً و14 محاضراً من داخل وخارج الدولة لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالمساجد المخصصة، وإلقاء المحاضرات الدينية في الموضوعات المختلفة التي تهم المجتمع، وذلك ضمن أهداف الفعاليات لنشر الوعي وتعميق المعرفة بالدين الإسلامي الحنيف.
وتتميز فعاليات رمضان عجمان هذا العام بتنوع اللغات التي تقدم بها المحاضرات، إلى جانب اللغة العربية، وذلك لفائدة المسلمين من غير المتحدثين باللغة العربية.

رمضان
عجمان
حميد بن راشد النعيمي
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©