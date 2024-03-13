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جائزة الشارقة للعمل التطوعي تطلق برامجها الرمضانية

جائزة الشارقة للعمل التطوعي تطلق برامجها الرمضانية
14 مارس 2024 02:57

الشارقة (وام)
تستقبل جائزة الشارقة للعمل التطوعي، شهر رمضان المبارك، بسلسلة من البرامج الدينية والثقافية المتنوعة في إطار حرصها على تعزيز قيم العمل التطوعي، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

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وتتضمن البرامج التي تنظمها الجائزة، 4 محاضرات دينية عن بُعد، تتناول مواضيع دينية وتثقيفية متنوعة، بهدف تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى أفراد المجتمع.
كما تشمل البرامج عقد مجلس رمضاني للرجال وآخر للنساء، يُنَظَّمَان بشكل مباشر في مجالس الضواحي بالشارقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المشاركين، وتقديم محتوى توعوي وتثقيفي يعزز الوعي الديني والثقافي لدى أفراد المجتمع.
ويتخلل البرنامج الرمضاني للجائزة برنامج «فاستبقوا الخيرات»، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي والتفاعل مع العمل التطوعي بمختلف أشكاله في المجتمع، حيث يعد هذا البرنامج فرصة للمشاركين لتعزيز مساهمتهم الإيجابية في بناء المجتمع وخدمة الآخرين.

الشارقة
جائزة الشارقة للعمل التطوعي
رمضان
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