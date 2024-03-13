محمد وطالب القاسمي يستقبلان سفير البحرين

رأس الخيمة (وام)

استقبل الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في مجلسه بمنطقة خزام برأس الخيمة، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة.

حضر اللقاء، الشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، والشيخ صقر بن سلطان بن أحمد القاسمي، وعدد من المسؤولين.

وتبادل الشيخ محمد القاسمي والشيخ طالب القاسمي مع السفير البحريني التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على قيادة البلدين الشقيقين بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والبحرين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.