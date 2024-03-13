حمد الشرقي وسعود القاسمي وراشد المعلا يستقبلون المهنئين بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهنّئين بقدوم شهر رمضان الكريم.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله «عز وجل» أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

وفي رأس الخيمة، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

في أم القيوين، استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بقصر سمو الحاكم، مساء أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل سموه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل.

وتبادل سمو ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع السفير البحريني، الذي دعا المولى -عز وجل- أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، الذين عبَّروا عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.