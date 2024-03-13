رئيس الخدمة المدنية في سنغافورة يشيد بالمستوى المتميز للإدارة الحكومية بالإمارات

دبي (الاتحاد)

استضاف مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، ليو ييب، رئيس الخدمة المدنية، الأمين العام للاستراتيجية الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية سنغافورة، في جلسة حوارية عالية المستوى، تناولت موضوع مستقبل التطوير الحكومي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، و70 من المسؤولين والقيادات الحكومية في دولة الإمارات.

وناقشت معالي عهود الرومي مع ليو ييب، أوجه التعاون في مجال الإدارة الحكومية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة سنغافورة، وأشادت بمستوى الإدارة الحكومية في حكومة سنغافورة، مؤكدة أهمية تبادل التجارب والخبرات الحكومية بما يعزز من علاقات التعاون الحكومي في مجال تطوير القطاع الحكومي بين البلدين.

وأكدت معالي عهود الرومي أنه تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يركز مكتب التطوير الحكومي في دولة الإمارات على تعزيز قدرات جاهزية القطاع الحكومي لتحولات المستقبل، من خلال توظيف التوجهات الناشئة لدعم مستويات الفعالية والإنتاجية والارتقاء بالكفاءة ضمن أطر عمل وحوكمة مرنة، وبيئة تشريعية حكومية استباقية تستشرف المتغيرات، بشكل يضمن تكامل الأداء الحكومي عبر مختلف القطاعات لتحقيق النمو المستدام.

من جهته، أشاد ليو ييب، رئيس الخدمة المدنية، الأمين العام للاستراتيجية الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية سنغافورة، بمستويات التطور في القطاع الحكومي في دولة الإمارات، واطلع على مبادرة «جاهز» لبناء جاهزية المواهب الحكومية، وأثنى على التركيز على برامج تطوير مهارات المستقبل، وقال إن «التجربة المتقدمة لدولة الإمارات في التطوير الحكومي تتشارك الكثير من المزايا مع تجربة سنغافورة، ويمكن تبادل أفضل هذه التجارب المتميزة فيما بينهما».

استشراف الفرص

استضاف مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ليو ييب في جلسة حوارية مغلقة بحضور 70 من المسؤولين والقيادات الحكومية، تطرق خلالها إلى تجربة حكومة سنغافورة في التطوير الحكومي في عصر التحولات التكنولوجية المتسارعة.