الجمعة 15 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم في الظفرة

شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم في الظفرة
14 مارس 2024 11:27

أسعدت شرطة أبوظبي الأطفال بمؤسسة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة ضمن زيارة إنسانية تضمنت تعريفهم بجهودها المستمرة في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وضم الوفد الزائر فريق من إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة وقسم الشؤون المجتمعية "منظومة كلنا شرطة" وتعرف الأطفال عن قرب من فرع التثقيف المروري على دورية السعادة وأهدافها في تعزيز الإيجابية المرورية واشتملت على تقديم الهدايا للأطفال وتركت الزيارة اثراً إيجابيا كبيراً عليهم في إدخال البهجة على نفوسهم، ورسم البسمة على شفاههم.

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي»: برامج وأنشطة متنوعة لإسعاد وحماية الطفل ووقايته من المخاطر
«القيادة الآمنة خلال رمضان» في ورشة بالعين


وأكد العقيد أحمد خادم القبيسي مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية لافتاً إلى التعاون المستمر مع مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم ودعم جهودها الريادية الساعية إلى دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع وتوعيتهم وإسعادهم.

وأضاف ان شرطة أبوظبي تواصل العطاء وإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية لتعم كل شرائح المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم ، إيماناً منا بالإسهام بدورنا في بناء مجتمع متراحم ومتماسك تسوده الألفة والمحبة والتسامح ، ليكون نموذجاً عالمياً في إنسانيته وترابطه وسعادة أفراده.

وأشادت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمبادرات شرطة أبوظبي الإنسانية في التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، وثمنت جهودها المستمرة في تعزيز التوعية لتوفير السلامة المرورية وتنفيذ المبادرات الإنسانية الهادفة.

المصدر: وام
أصحاب الهمم
الظفرة
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
14 مارس 2024
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
الرياضة
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
اليوم 09:34
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
الرياضة
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
اليوم 09:31
ليفربول.. «11-2»!
الرياضة
ليفربول.. «11-2»!
اليوم 09:16
سينر «السلسلة 19» في «الصباح العاصف»!
الرياضة
سينر «السلسلة 19» في «الصباح العاصف»!
اليوم 09:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©