شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم في الظفرة

أسعدت شرطة أبوظبي الأطفال بمؤسسة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة ضمن زيارة إنسانية تضمنت تعريفهم بجهودها المستمرة في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.



وضم الوفد الزائر فريق من إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة وقسم الشؤون المجتمعية "منظومة كلنا شرطة" وتعرف الأطفال عن قرب من فرع التثقيف المروري على دورية السعادة وأهدافها في تعزيز الإيجابية المرورية واشتملت على تقديم الهدايا للأطفال وتركت الزيارة اثراً إيجابيا كبيراً عليهم في إدخال البهجة على نفوسهم، ورسم البسمة على شفاههم.



وأكد العقيد أحمد خادم القبيسي مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية لافتاً إلى التعاون المستمر مع مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم ودعم جهودها الريادية الساعية إلى دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع وتوعيتهم وإسعادهم.



وأضاف ان شرطة أبوظبي تواصل العطاء وإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية لتعم كل شرائح المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم ، إيماناً منا بالإسهام بدورنا في بناء مجتمع متراحم ومتماسك تسوده الألفة والمحبة والتسامح ، ليكون نموذجاً عالمياً في إنسانيته وترابطه وسعادة أفراده.



وأشادت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمبادرات شرطة أبوظبي الإنسانية في التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، وثمنت جهودها المستمرة في تعزيز التوعية لتوفير السلامة المرورية وتنفيذ المبادرات الإنسانية الهادفة.