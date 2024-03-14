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انضمام بوشماوي الفائزة بجائزة نوبل للسلام إلى الهيئة التدريسية بـ"نيويورك أبوظبي"

انضمام بوشماوي الفائزة بجائزة نوبل للسلام إلى الهيئة التدريسية بـ"نيويورك أبوظبي"
14 مارس 2024 12:29

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تعيين وداد بوشماوي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2015، أستاذة ممارسة الدبلوماسيّة وحلّ النزاعات، اعتباراً من الأول من أبريل المقبل، حيث تمتلك بوشماوي خبرة واسعة في مختلف المجالات كالأعمال التجاريّة الدوليّة والمشاركة المجتمعيّة والتفاوض وإدارة الأزمات وتمكين المرأة.

 

وساهمت وداد بوشماوي في تعزيز الدور الحاسم للحوار في حلّ الأزمات في جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى جهودها من أجل السلام، حقّقت سبقاً كأوّل امرأة تتولّى رئاسة الاتّحاد التونسيّ للصناعة والتجارة والحرف اليدويّة، حيث أدّت دوراً محورياً في تعزيز الاستثمار والوساطة في النزاعات العمّاليّة، وتشمل مسيرتها المهنيّة أيضاً مناصب قياديّة في العديد من المنظّمات، بفضل خبرتها الواسعة في مجال الأعمال وحلّ النزاعات.

 

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: "تتشرّف جامعة نيويورك أبوظبي بانضمام وداد بوشماوي التي نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات ما يؤكد على المكانة الرائدة للمرأة في المجتمعات وفي دعم التنمية".

 

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من جانبه قال أرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي: "إنّ رحلة وداد بوشماوي المهمة، تجعلها إضافة مميزة إلى مجتمعنا الأكاديمي، ويعزز قرار تعيينها التزام الجامعة بتوفير تجارب تعليميّة متنوّعة وعميقة من شأنها إعداد طلّابنا لمواجهة التحدّيات الأكثر إلحاحاً في العالم".

 

وتشمل الأوسمة الأكاديميّة والمهنيّة الّتي حصلت عليها الأستاذة وداد درجة الماجستير في الإدارة العامّة من كلية كينيدي في جامعة هارفارد والعديد من درجات الدكتوراة الفخريّة، وجوائز مرموقة مثل وسام جوقة الشرف ووسام النجم القطبيّ.

 

ويشكل انضمام وداد بوشماوي إلى جامعة نيويورك أبوظبي تعزيزاً لجهود الجامعة وتفانيها لبناء مجتمع نابض بالحياة ودعمها للباحثين المتميّزين بأبحاثهم وتعليمهم وقدرتهم على إلهام الطلّاب في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وخارجها.

المصدر: وام
نوبل للسلام
نيويورك أبوظبي
نيويورك
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