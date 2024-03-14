بلدية أبوظبي توزع مئات السلال الغذائية ضمن مبادرة "المير الرمضاني"

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، ومراكز التواجد البلدي مبادرة "المير الرمضاني" من خلال توزيع مئات السلال من المواد الغذائية على العمال، والأسر المتعففة.

ضمن الإطار ذاته، قام مركز بلدية مصفح بتوزيع 150 سلة غذائية على الفئات المستحقة بالنطاق الجغرافي للمركز، وذلك بهدف إسعاد السكان، و زرع الابتسامة والفرحة خلال الشهر الفضيل.

ونُفذت المبادرة بالتعاون مع الشركاء الذين قدموا كل الدعم لإنجاحها متمثلين في كارفور، واللولو هايبر ماركت، وأسواق المدينة، كما شارك وتفاعل مع المبادرة مدير مركز بلدية مصفح ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام والموظفون.

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار الحرص على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وبث روح التسامح والمحبة والعطاء، حيث حرصت المبادرة على توزيع المير الرمضاني على الفئة المجتمعية العمالية، وتضمن المير الرمضاني العديد من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة.

ونفذ مركز بلدية مدينة زايد ممثلاً بمركز التواجد البلدي- ربدان، ومدينة شخبوط -، "مبادرة المير الرمضاني”، بالتعاون مع كل من الهلال الأحمر، ومحل جليل لبيع المواد الغذائية، حيث تم توزيع المير الرمضاني على 280 عائلة من الأسر المتعففة بين مدينة شخبوط و منطقة ربدان، كما قام المركز بتوزيع المير الرمضاني على العمال العاملين في الحدائق وعمال مجموعة تدوير الذين يغطون النطاق الجغرافي للمركز، ما يبرز معاني العطاء في شهر رمضان الكريم.

كما قام مركز بلدية المدينة بالتعاون مع جمعية المشرف التعاونية، بتوزيع 100 سلة غذائية، ووزعت إدارة عمليات المجتمع 400 سلة غذائية، وكذلك مركز بلدية الوثبة نفذ توزيع 25 سلة غذائية.