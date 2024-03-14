مدير برنامج زايد للإسكان: إنجاز المرحلة الأخيرة من حي "الموردة 8" السكني 2025

قال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:"إن العمل جار حالياً على تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع حي "الموردة 8" السكني "السيوح 16 سابقاً" بإمارة الشارقة والتي تشمل 380 مسكناً من إجمالي 818 مسكناً لكامل المشروع حيث من المتوقع الانتهاء من تلك المرحلة خلال الربع الأول من العام 2025.



وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان بدأ تسليم مساكن المراحل التي تم إنجازها للمستفيدين، موضحاً أن المشروع الذي تمتد مساحته على تصل إلى نحو 1.3 مليون متر مربع يقع بالقرب من الطرق الحيوية في إمارة الشارقة المؤدية إلى خورفكان وإلى مليحة، مشيراً إلى أن متوسط مساحة الأرض الواحدة لكل مسكن تصل إلى 960 متراً مربعاً.



وأشار إلى أن مشروع المجمع السكني يستوفي معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية مثل نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكاملة والأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة ومواد البناء والممارسات المبتكرة، فيما راعى البرنامج في التنفيذ تقديم نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية تتوافر فيها معايير الاستدامة.



وقال المنصوري:" إن برنامج الشيخ زايد للإسكان يعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير برامجه وخدماته التي تسعى بها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني دولة الإمارات وتأمين المسكن الملائم لكل أسرة"، لافتاً إلى أن البرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.