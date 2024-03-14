محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بمناسبة الإنجاز العالمي الجديد الذي حققته الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «فخور بابنتي الشيخة منال بنت محمد.. وقيادتها الناجحة لهذا المشروع الوطني.. فريق مميز.. وإنجاز مميز».

وتقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم صعوداً من المركز 49 عام 2015، والمركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022.

فخور بابنتي الشيخة منال بنت محمد .. وقيادتها الناجحة لهذا المشروع الوطني .. فريق مميز .. وإنجاز مميز 👍🏻.. https://t.co/ReAhjgkqOb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 14, 2024