كلية ليوا تستضيف معرض التوظيف السنوي للطلبة والخريجين

استضافت كلية ليوا، معرض التوظيف السنوي للطلبة والخريجين، بمشاركة مجموعة متنوعة من المؤسسات التنموية البارزة من القطاعين العام والخاص التي طرحت عددا من الفرص الوظيفية للطلبة في مختلف التخصصات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى طرح برامج تدريبية للطلبة تؤهلهم للانخراط في سوق العمل.

وأعرب البروفيسور هاني القاضي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في كلية ليوا عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه معرض التوظيف لهذا العام وذلك بانتهاز الطلاب الفرصة للتواصل مع المختصين واستكشاف المسارات الوظيفية المتوفرة في سوق العمل.

وقد شاركت 17 مؤسسة من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص تعمل في مجالات التكنولوجيا، والهندسة، والخدمات الطبية والصحية، والخدمات المالية، والضيافة، والتدريب والخدمات الحكومية وغيرها. وقدمت فرصاً متعددة للشباب المتطلعين لبناء مستقبل واعد في سوق العمل.

تميز المعرض بتوفير فرص التدريب المهني والتوظيف في مجالات متنوعة تشمل الهندسة الميكانيكية والصناعات الذكية وهندسة الميكاترونكس والإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الجودة والمشاريع، بالإضافة إلى المجالات الطبية والصحية والتي تتمحور حول إدارة المعلومات الطبية والترميز السريري والتصوير التشخيصي، كما ضمت الفرص المطروحة مجالات برمجة الذكاء الاصطناعي وتحليل وتطوير نظم التشغيل والأمن السيبراني.

وأضاف البروفيسور هاني القاضي أن من بين المشاركين البارزين في معرض التوظيف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وبرجيل القابضة وبنك أبوظبي التجاري والهلال الأحمر والمسعود وغيرها من المؤسسات الرائدة التي شاركت كل منها بنشاط مع الطلاب، حيث قدمت التوجيه والإرشاد ووجهات نظر واقعية حول التطوير الوظيفي.

ولم يقتصر هذا الحدث على تسهيل التواصل الهادف بين الطلاب وقادة الصناعة فحسب، بل شجع أيضًا الحوار حول الاتجاهات الناشئة ومتطلبات المهارات والمشهد المتطور للقوى العاملة. واستكملت ورش العمل وحلقات النقاش أجنحة العارضين، مما زود الطلاب بموارد إضافية للتنقل في مساراتهم المهنية بفعالية.

وأكد رئيس كلية ليوا البروفيسور محمد ضياف، التزام الكلية بتمكين الطلبة من خلال المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح وأعرب عن سعادته باستضافة فعاليات معرض التوظيف السنوي للطلبة والخريجين الذي يؤكد من جديد مهمة الكلية المتمثلة في تعزيز بيئة تعليمية نابضة بالحياة تعدهم للعالم المهني وهو دليل على التزام الكلية بتقديم تجارب تعليمية شاملة تمتد إلى ما هو أبعد من الفصول الدراسية وذلك من خلال تسهيل التواصل الهادف بين الطلاب وقادة الصناعة.