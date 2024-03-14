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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
14 مارس 2024 17:59

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة. 
يضم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، وفقاً للمرسوم، كلاً من: مدير عام بلدية دبي، نائباً للرئيس، والأعضاء: المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، وممثل عن كل من: مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالميّة، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، وتتم تسمية ممثلي الجهات المُشار إليها من قِبَل مسؤوليها، كما يضم المجلس في عضويته المدير التنفيذي للمؤسسة.ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. 
وكانت مؤسسة بنك الإمارات للطعام قد تأسست في العام 2017 وفقاً للقانون رقم (7) للسنة ذاتها، بهدف ترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية والتطوع والتحفيز على تبنّي مفاهيم الاستدامة عبر التشجيع على الحد من هدر الطعام عبر شراكات فعالة مع الجهات المعنية بقطاع الأغذية والضيافة، خاصة على مستوى القطاع الخاص والأفراد، والعمل على نشر الوعي وثقافة التطوع لتكون دولة الإمارات نموذجاً يقتدى به في الحفاظ على الطعام وتقليل مستويات هدره إلى أدنى حد ممكن، وبما يتماشى مع نهج دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال الاستدامة.

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