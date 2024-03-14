ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني

دبي (الاتحاد)

رصدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدداً من حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات خلال متابعتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024.

وتمكنت فرق المؤسسة من ضبط حالات الغش من خلال كاميرات المراقبة في الفصول الدراسية والمتصفح الآمن.

وبينت المؤسسة أن الطلبة، الذين أُثبت عليهم عملية الغش، سيتم منحهم علامة صفر في مادة الاختبار. وفي حال تكرار حالة الغش، سيتم احتساب صفر للطالب في جميع المواد الدراسية ويحرم من دخول الاختبار التعويضي وذلك تطبيقاً لما ورد في دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات والمستمد من مرسوم مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم رصد بعض من حالات مساعدة الطلبة على الغش من قبل عدد من الموظفين وتم إحالتهم للنيابة العامة مع الأدلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء كل حالة.