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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
14 مارس 2024 20:25

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس غدا، أن الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:57 والمد الثاني عند الساعة 04:23، والجزر الأول عند الساعة 10:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:57؛ أما بحر عمان: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 00:53، والجزر الأول عند الساعة 19:27.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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