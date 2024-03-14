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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد جمعة النابودة

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد جمعة النابودة
14 مارس 2024 21:36

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم «الخميس» واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.
وقدّم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد وأنجاله عمر وصلاح وعبدالله وسويدان وعلي سعيد النابودة، الذين أعربوا عن عظيم امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة لهم في مصابهم الجلل، راجين الله العلي القدير أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

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المصدر: وام
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