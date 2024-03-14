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«المير الرمضاني».. مبادرة إسعاد الأسر المتعففة

«المير الرمضاني».. مبادرة إسعاد الأسر المتعففة
15 مارس 2024 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتجسيداً لروح العطاء وقيم التراحم والتكافل خلال رمضان، نظمت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة تعبئة وتوزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة، وقام موظفو الشركة ومتطوعو الهيئة بتعبئة وتوزيع صناديق المير الرمضاني على الأسر المستحقة.. وأكد سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتوزيع، أن الشركة تحرص على تنظيم هذه المبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع، وتخفف الأعباء المادية على الأسر المتعففة، لا سيما خلال رمضان، كما تسعى لتعزيز مفاهيم البذل والعطاء والمسؤولية المجتمعية بين موظفيها وأفراد المجتمع.. وقال راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن الجانبين يتطلعان لتوثيق تعاونهما الإنساني والمجتمعي مستقبلاً، وتبني المزيد من البرامج المشتركة التي تخدم أهداف الطرفين فيما يخص تعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية.

الأسر المتعففة
المير الرمضاني
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
شركة أبوظبي للتوزيع
الهلال الأحمر الإماراتي
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