مذكرة تعاون بين شرطة دبي وجامعة أبوظبي

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي بهدف تعزيز التعاون والتبادل المشترك في المعلومات والمعارف في مختلف مجالات التعليم والتدريب والأبحاث العلمية، بما يخدم الأهداف المشتركة بين الجانبين.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، ومن جانب الجامعة، الدكتور حمد العيضابي، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.

وأكد العميد بدران الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد الشراكات مع مختلف الجهات التعليمية الرائدة، وتوثيق العلاقات وصولاً إلى الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني والتأهيل الشرطي، واستقطاب أفضل الكوادر في مجال تطوير الألعاب الرقمية والبرامج الافتراضية التوعوية، وتسهيل الزيارات والتدريب الداخلي وبناء الشخصية القيادية، بما يسهم في إنجاح الشراكة الاستراتيجية.