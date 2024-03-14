«الصوم».. عبادة لا رياء فيها

أمرنا الله بالصوم وحث عباده عليه، ودلنا على مقاصده وثمراته، قال الله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وهي عبادة اختص الله بها نفسه بمجازاة الصائمين، لذا ينبغي علينا أن نؤدي الصيام بآدابه وشروطه، وأن نبتعد عن كل ما يجرح الصيام ويبطله، لننال الأجر الأكبر والجزاء الأوفر. وفي الحديث القدسي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ: ‌الصَّوْمُ ‌لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ»، فقوله: (لي وأنا أجزي به) وعد من الله بالجزاء الأوفى والأجر الأعظم للصائمين، فالعظيم لا يَعِدُ إلا بأجر عظيم، لأن الصوم من العبادات المخفية التي لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، ولا تظهر من الصائم بفعله، بل تكون في الغالب سراً بين العبد وبين الله، فتكون خالصة لوجهه الكريم. وتكفل بذاته العلية بمجازاة الصائمين، وهذا يدعونا إلى إتمام صيامنا على أكمل وجه وأصدق حال، فنبتعد عن كل ما يخدش الصيام، ونتخلق بمكارم الأخلاق.

والصوم ليس بالكفّ عن الطعام والشراب فقط، بل لا بد أن يرافق ذلك حسن الخلق في التعامل مع الآخرين، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: ‌إِنِّي ‌صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ»، ومعنى الصيام (جنة) أي وقاية للعبد من النار، ووقاية له عن السيئات، وصبر على الأذى، وترويض للنفس على كتم الغيظ والتغلب على الغضب. وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «وَإِنِ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلَا يَشْتُمْهُ وَلَا يَسُبَّهُ، وَلْيَقُلْ ‌إِنِّي ‌صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، فكلما كانت الأخلاق حسنة كان الصيام أتم وأكمل، فإن الرفث والفسوق والجهالة والسباب والظلم مما يجرح الصيام وقد يبطل أجره، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ ‌لِلَّهِ ‌حَاجَةٌ ‌فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».