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100 أسرة نزيل تستفيد من «المير الرمضاني» بالشارقة

منى الشويهي
15 مارس 2024 02:43

الشارقة (الاتحاد) 

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وزعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، المير الرمضاني على الأسر المتعففة من ذوي نزلاء المؤسسة، والبالغ عددهم 100 أسرة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة التراحم الخيرية، إلى جانب اعتناق 7 نزلاء، الدين الإسلامي في أول أيام الشهر الفضيل.
وقالت العقيد منى سرور الشويهي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإنابة، إن توزيع المير الرمضاني على أسر النزلاء، يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على نشر ثقافة رعاية أسر النزلاء، واحتوائهم في أوساط المجتمع، وذلك من خلال تضافر جهود المجتمع بمختلف مؤسساته الحكومية والخاصة في العملية الإصلاحية للنزيل، بهدف تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن المؤسسة دأبت على وضع برامج وأنشطة متعددة، خلال الشهر الفضيل، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، كمؤسسة المنتدى الإسلامي، والدعوة والإرشاد، ومركز المعلومات في تنفيذ مبادراتها النوعية، التي تهدف في مجملها إلى تعزيز جودة حياة النزلاء وأسرهم، بما يحقق تكاملية العملية الإصلاحية، ليكونوا أفراداً صالحين وفاعلين في المجتمع.

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