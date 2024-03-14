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«الهلال الأحمر» يوزع 100 ألف وجبة بأم القيوين

خلال إطلاق الفعالية بحضور عارف الخضر (من المصدر)
15 مارس 2024 02:43

سعيد أحمد (أم القيوين)

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أكد عارف الخضر، مدير مركز الهلال الأحمر بأم القيوين، أنه يتم توزيع وجبات إفطار صائم، ووجبات كسر الصيام في 13 موقعاً على مستوى الإمارة، منها خيم الإفطار على شارع الملك فيصل وفلج المعلا، بالإضافة إلى محطات البترول التابعة لشركة أدنوك داخل المدينة، وعلى شارعي محمد بن زايد والإمارات، مؤكداً أن عدد الوجبات يصل إلى أكثر من 100 ألف وجبة، سيتم توزيعها خلال شهر رمضان. وقال إن مركز هيئة الهلال الأحمر بأم القيوين، يحرص على تنفيذ المشاريع والمبادرات الخيرية، خلال الشهر الفضيل، بجهود الموظفين والمتطوعين، لافتاً إلى أنه تم توزيع المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين، واستفاد منه 2163 شخصاً.  كما نفذ المركز فعالية مشتركة، تحت شعار «معاً في رمضان»، مع مجموعة اللولو، بالتنسيق مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة في مول أم القيوين، تتضمن عدداً من الفعاليات الخاصة بتوعية المجتمع، وجمع التبرعات، وإجراء فحوص طبية مجانية وورش فنية للأطفال، إضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ زيارات ميدانية للأسر المتعففة في الإمارة، بهدف التعرف على احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذ مشروع توفير كسوة العيد للأيتام المسجلين بالهيئة في أم القيوين.

أم القيوين
رمضان
الإمارات
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