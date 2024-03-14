300 ألف درهم من شرطة دبي لمسابقاتها الرمضانية

دبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعاليات مسابقاتها الرمضانية في دورتها الـ41، البالغة قيمة جوائزها 300 ألف درهم، والتي تأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وأكد العقيد الدكتور سعود فيصل الرميثي، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، أن الهدف من المسابقات الرمضانية هو تحفيز المشاركين على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، والإلمام بالثقافة العامة، خاصة المعلومات الدينية، مشيراً إلى أن الفعاليات تضم 3 فئات من المسابقات المنفصلة عن بعضها بعضاً، هي: مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ومسابقة الحديث النبوي الشريف، والمسابقة الثقافية.

وبيّن العقيد الرميثي أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي المسابقات الرمضانية اهتماماً خاصاً في كل عام، وذلك منذ انطلاق أولى دوراتها عام 1983، لمساهمتها في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم والسُنة النبوية، والتي تنعكس على حياة الفرد في رفده بأسمى معاني القيم الإسلامية السمحة، والتحلي بفضائل الأخلاق والتسامح، وغيرها من القيم التي يحث عليها ديننا الحنيف، فقد أطلقت مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم ومسابقة الحديث النبوي الشريف والمسابقة الثقافية الدينية للعنصرين الرجالي والنسائي العسكريين والمدنيين والمتقاعدين وأصحاب الهمم على مستوى شرطة دبي، إلى جانب طلاب وطالبات مدارس حماية، إضافة إلى الموقوفين في الحبس الاحتياطي، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز الوازع الديني لديهم.