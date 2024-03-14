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رفع جاهزية 11 مسلخاً في العين لاستقبال الذبائح

أرشيفية
15 مارس 2024 02:43

إيهاب الرفاعي (العين)

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رفعت بلدية مدينة العين، جاهزية 11 مسلخاً في مختلف أنحاء مدينة العين لاستقبال الذبائح المتزايدة، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال المتعاملين من مختلف أنحاء المدينة، خلال الشهر الفضيل، ويتوقع أن تبلغ القدرة الاستيعابية لإجمالي عدد الذبائح، خلال تلك الفترة، أكثر من 65 ألف ذبيحة.  
وتضم هذه المسالخ العاملة في شهر رمضان الكريم مسلخ التجاري، ومسلخ الأهالي في النود، ومسلخ العامرة، ومسلخ سويحان، إلى جانب مسلخ الهير، ومسلخ الفقع، ومسلخ الوقن، بالإضافة إلى مسلخ القوع، ومسلخ السلامات، ومسلخ مساكن، وكذلك مسلخ مفقر1، كما حددت البلدية ساعات العمل في معظم هذه المسالخ بين 7 صباحاً وحتى 5:30 مساء، طوال أيام الأسبوع، وتغلق يوم الجمعة للصلاة من 11 صباحاً، وحتى 2:30 ظهراً، بينما اعتمد مسلخ الأهالي إضافة فترة مسائية تبدأ من الساعة 8:00 مساءً، وتمتد حتى 12:00 طوال أيام الأسبوع، وحتى 11:00 مساءً في يوم الجمعة.  وتؤكد البلدية أهمية اتخاذ مثل هذه الإجراءات في المسالخ، لضمان جودة اللحوم، وخلوها من أي أمراض وبائية، والتأكد من خلو القصابين من الأمراض المعدية، إلى جانب أهميتها في الحفاظ على البيئة النظيفة الصحية، بما ينعكس في المقام الأول على سلامة أفراد المجتمع، وكذلك جمال الإمارة ومظهرها العام.
وأوضحت البلدية للمتعاملين كيفية الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، والتي توفر طلب الذبائح وتسلمها عبر توصيلها مباشرة إلى المنزل بشكل أكثر سهولة وسرعة، بما فيها تطبيق ذبيحتي، وتطبيق ذبائح الجزيرة، وتطبيق ذبائح الإمارات.
ودعت البلدية الجمهور إلى عدم اللجوء إلى القصابين غير المرخصين، وما يترتب عليه من آثار صحية سلبية نتيجة تجهيز الذبائح في البيوت أو في الشوارع، مؤكدة بأهمية الدور المجتمعي، للحد من هذه الممارسات التي تؤثر في الصحة العامة لأفراد المجتمع، كذلك تعرضهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

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