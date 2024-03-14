«جمارك دبي» تطلق 11 مبادرة مجتمعية في رمضان

دبي (وام)

تعتزم جمارك دبي، إطلاق 11 مبادرة مجتمعية خلال شهر رمضان تستهدف الأسر المتعففة، وكبار المواطنين، والعمال، والأيتام. وأشارت الدائرة إلى أنها حرصت على تنوع فعالياتها، وستكون البداية مع فريق غيّاث التطوعي والمبادرة السنوية «سواعد الفرضة»، حيث يتم توزيع وجبات كسر الصيام على مرتادي الطرق، وللمرة الأولى، ستتم مشاركة كبار المواطنين في الفعالية بالتعاون مع نادي «ذخر» التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

ونوهت إلى مبادرة توزيع 30 ألف وجبة خلال الشهر والمير الرمضاني، وإقامة فعالية السحور الرمضاني مع عملاء جمارك دبي، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وقال خليل بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي «نسعى إلى دعم المبادرات المجتمعية التي ترسخ قيم الخير والإنسانية مع تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية». وأشار إلى أن إجمالي عدد المبادرات المجتمعية التي نفذتها الدائرة خلال العام الماضي وصل إلى 175 مبادرة، استفاد منها 238 ألفاً.