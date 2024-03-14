الجمعة 15 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية العين توفر خدمات تصاريح الخيم الرمضانية عبر «تم»

بلدية العين توفر خدمات تصاريح الخيم الرمضانية عبر «تم»
15 مارس 2024 02:43

­­­­­­­­­­­­­­العين (وام)

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة أهالي غزة

أعلنت دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، توفير خدمات تصاريح الخيم الرمضانية في العين بنوعيها المؤقتة والخيرية عبر منصة «تم». 
وتقدم البلدية خدمة الخيمة الرمضانية المؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، باعتبارها خدمة فورية متاحة للأفراد تمكنهم من إقامة خيمة رمضانية خارج حدود القسائم السكنية.
أما الخدمة الثانية فهي تصريح تركيب خيمة رمضانية خيرية، وهي خدمة تقدم من قبل شركات تركيب الخيام يتم الحصول على التصريح خلال يوم عمل واحد، بعد اعتماد الموقع، وجميع خدمات الخيم الرمضانية مجانية من دون أي رسوم لجميع الفئات.
وحددت البلدية اشتراطات لتراخيص الخيم الرمضانية بجميع أنواعها، وتضمنت: ضرورة الالتزام بشروط ونظام الأمن والسلامة، وعدم استخدام معدات الطهي أو أدوات إشعال الفحم داخل الخيمة، كما لا يسمح بممارسة أي نشاط بيع أو شراء أو تأجير أو عروض ترويجية، أو إلقاء محاضرات، أو دروس داخل أو خارج الخيمة دون الحصول على الموافقات من الجهات المعنية والمختصة، بالإضافة إلى عدم استخدام مكبرات الصوت خارج أو داخل الخيام، وذلك حفاظاً على السكينة العامة، وعدم الإزعاج.

بلدية العين
الإمارات
العين
الخيم الرمضانية
خيم رمضان
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
14 مارس 2024
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
الرياضة
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
اليوم 09:34
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
الرياضة
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
اليوم 09:31
ليفربول.. «11-2»!
الرياضة
ليفربول.. «11-2»!
اليوم 09:16
سينر «السلسلة 19» في «الصباح العاصف»!
الرياضة
سينر «السلسلة 19» في «الصباح العاصف»!
اليوم 09:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©