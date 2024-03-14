بلدية العين توفر خدمات تصاريح الخيم الرمضانية عبر «تم»

­­­­­­­­­­­­­­العين (وام)

أعلنت دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، توفير خدمات تصاريح الخيم الرمضانية في العين بنوعيها المؤقتة والخيرية عبر منصة «تم».

وتقدم البلدية خدمة الخيمة الرمضانية المؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، باعتبارها خدمة فورية متاحة للأفراد تمكنهم من إقامة خيمة رمضانية خارج حدود القسائم السكنية.

أما الخدمة الثانية فهي تصريح تركيب خيمة رمضانية خيرية، وهي خدمة تقدم من قبل شركات تركيب الخيام يتم الحصول على التصريح خلال يوم عمل واحد، بعد اعتماد الموقع، وجميع خدمات الخيم الرمضانية مجانية من دون أي رسوم لجميع الفئات.

وحددت البلدية اشتراطات لتراخيص الخيم الرمضانية بجميع أنواعها، وتضمنت: ضرورة الالتزام بشروط ونظام الأمن والسلامة، وعدم استخدام معدات الطهي أو أدوات إشعال الفحم داخل الخيمة، كما لا يسمح بممارسة أي نشاط بيع أو شراء أو تأجير أو عروض ترويجية، أو إلقاء محاضرات، أو دروس داخل أو خارج الخيمة دون الحصول على الموافقات من الجهات المعنية والمختصة، بالإضافة إلى عدم استخدام مكبرات الصوت خارج أو داخل الخيام، وذلك حفاظاً على السكينة العامة، وعدم الإزعاج.