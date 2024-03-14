الهلال الأحمر بأم القيوين يطلق حملة «معاً في رمضان»

أم القيوين (وام)

أطلق مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين، بالتعاون مع شركة لاين للاستثمارات والعقارات، وقسم مراكز التسوق التابع لمجموعة اللولو الدولية، حملة «معاً في رمضان»، التي تأتي ضمن مشروعات المركز التي ينظمها خلال شهر رمضان المبارك.

وتعتمد الحملة، التي تستمر طوال شهر رمضان في مول أم القيوين، على التبرعات الكريمة المتوقعة من المحسنين وأهل الخير، التي تأتي في إطار تكاتف أفراد المجتمع، ضمن المسؤولية المجتمعية، في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني.

وشملت فعاليات إطلاق الحملة، تبرع شركة لاين للاستثمارات والعقارات، بمبلغ مالي يتم توزيعه على مراكز الهلال الأحمر في أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، إلى جانب مشاركة المكتب التمثيلي لوزارة الصحة بأم القيوين، وشركة أستر.د.م للرعاية الصحية، بالإضافة إلى مؤسسات صحية مختلفة، وبعض مراكز التسوق، لتشمل إجراء فحوص طبية مجانية للمشاركين، وتقديم استشارات صحية وغذائية مجانية، إلى جانب تقديم الهدايا العينية للجمهور.

كما شملت الفعاليات تنظيم قسم توعية المجتمع من الهلال الأحمر ورشة فنية للأطفال مرتادي مول أم القيوين.

وأثنى عارف الخضر، مدير مركز الهلال الأحمر بأم القيوين، على حرص المؤسسات المختلفة وأفراد المجتمع على تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال التعاون مع الهلال الأحمر بتنفيذ مبادرات مجتمعية وإنسانية، تركز على مد يد العون لكل محتاج، مما يساهم في تعزيز العمل الخيري والإنساني في المجتمع.

وأوضح الخضر أن مركز الهلال الأحمر بأم القيوين يقدم خلال شهر رمضان مجموعة من البرامج والمشاريع تتمثل في مشروع توزيع المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين والذي يستفيد منه 2163 شخصاً، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية إلى الأسر في الإمارة للوقوف على احتياجاتها والعمل على توفيرها.

وقال: «إنه إلى جانب ذلك، سيقوم المركز بتوزيع 100 ألف وجبة إفطار صائم طوال شهر رمضان قابلة للزيادة، وتوزيع وجبات كسر الصيام في 13 موقعاً على مستوى الإمارة، تشمل خيم الإفطار على شارع الملك فيصل وفلج المعلا، بالإضافة إلى محطات البترول التابعة لشركة أدنوك داخل المدينة، وعلى شارعي محمد بن زايد والإمارات».