«القيادة الآمنة خلال رمضان» في ورشة بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت «شرطة أبوظبي» ورشة توعوية مرورية حول القيادة الآمنة خلال شهر رمضان، وذلك في نادي ضباط شرطة العين، بالتعاون مع مستشفى رويال برجيل العين، وتناولت موضوعات مرورية عدة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك لتوعية سائقي شركات التوصيل وشركة تنظيم سيارات الأجرة.

وشارك في الورشة مركز النقل المتكامل ومؤسسة مواصلات الإمارات وقسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - منطقة العين، وشركة ساعد للأنظمة المرورية وأعضاء كلنا شرطة بقسم شؤون الشرطة المجتمعية -منطقة العين.

وتحدث المقدم عبيد خميس الكعبي، رئيس قسم المخالفات وحجز المركبات، عن دليل المخالفات والعقوبات المترتبة على السائقين غير الملتزمين بقانون السير والمرور، موضحاً أن المخالفات المرورية وضعت بهدف الوقاية من الحوادث والحد منها، وردع المخالفين.

وشدد المقدم أحمد عبدالله الشريفي، رئيس قسم مباحث المرور، على أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرقات حفاظاً على سلامة السائقين ومرافقيهم ومستخدمي الطريق، موضحاً أن الشرطة تتابع عن كثب أي تصرفات سلوكيات خاطئة ويتم توجيه النصح والإرشاد للسائقين، بما يعزز أمنهم وسلامتهم، ومخالفة التصرفات الطائشة.



ضرورة الالتزام

وأكد المقدم فيصل محمد عبدالله النيادي، رئيس قسم الضبط المروري -العين، ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات، سواء كانت منظمة بإشارات ضوئية أو غيرها من التقاطعات التي تلزم السائقين عند عبورها الالتزام بخط سير محدد.

وألقى الرائد خالد محمد العزيزي، مدير فرع التوعية والتثقيف بإدارة المرور والدوريات الأمنية في مدينة العين، محاضرة حول القيادة الآمنة في شهر رمضان المبارك، موضحاً أن الصيام قد تكون له تأثيرات على السائقين فسيولوجيا ونفسياً مع انخفاض نسبة السكر في الدم والذي يؤثر على الانتباه والتركيز والرؤية، لافتاً إلى أهمية ردود أفعال السائقين الإيجابية والتيقظ لما يدور حولهم.

وحث السائقين على الالتزام بقوانين السير وتجنب السرعة الزائدة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام حزام الأمان، والتعاون مع الدوريات المرورية في تعزيز الانسيابية المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة والمزعجة للآخرين كالوقوف الخاطئ. وأشار إلى أن أبرز الأخطاء التي يقع فيها السائقون هي عدم تخطيطهم بصورة جيدة لرحلاتهم، خصوصاً خلال الشهر الفضيل.



أحدث التقنيات

ذكر المحاضر محمد تيمور أن «شرطة أبوظبي» اهتمت بتسخير أحدث التقنيات لتعزيز عملية الاتصال والتواصل مع الجمهور بقطاعاته كافة، وتقديم خدمات سهلة وذكية للمتعاملين، ومن أبرز تلك الخدمات خدمة الحصول على تحويل النقاط المرورية إلى رخصة قيادة السائق عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي.

واطلع الحضور على أهداف دورية السعادة والتي كانت موجودة في الموقع، واستمعوا إلى شرح حول دورها الريادي في تعزيز الإيجابية المرورية وإسعاد المجتمع.