«أبوظبي للتقاعد» يتيح مرافق «موسم الرياضة الرمضاني» مجاناً للمتقاعدين والمستحقين

أبوظبي (وام)

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد مبادرة جديدة تُتيح للمتقاعدين والمستحقين الاستفادة المجانية من المرافق الرياضية المتوفرة ضمن فعَاليات موسم الرياضة الرمضاني المٌقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك في الفترة من 13 مارس الجاري حتى 7 أبريل المقبل.

وتهدف المبادرة إلى تَعزيز نمط الحياة الصحي بين المتقاعدين والمستحقين، المسجلين لدى الصندوق خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير مزايا أفضل لهم. وسيتمكن المتقاعدون والمستحقون بموجب المبادرة، من المشاركة وحجز الملاعب الرياضية «مجاناً» لكل من ملاعب كرة القدم والبادل، إضافة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية الأخرى المتاحة دون حجز، مثل المسار المخصص لممارسة رياضتي المشي والجري، ومنطقة اللياقة البدنية.

ويتيح الصندوق مواعيد مرنة للحجز، ويمكن للمتقاعدين والمستحقين الاستفادة من المبادرة برفقة أسرهم أو أصدقائهم، وللحجز وللتعرف على التفاصيل كافة والمواعيد المتاحة لحجز الملاعب من خلال صفحة الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق: www.pension.gov.ae.

وأكد الصندوق مواصلة جهوده لتوسيع نطاق المزايا الاجتماعية التي يوفرها للمتقاعدين والمستحقين، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز جودة حياتهم وإشراكهم في جميع المبادرات المجتمعية الإيجابية وتشجعهم على اتباع نمط حياة صحي وحيوي.