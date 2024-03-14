«عطايا» تنفذ «لم الشمل» لإخلاء سبيل نزلاء في المنشآت الإصلاحية والعقابية

أبوظبي (وام)

أطلقت «عطايا»، عدداً من المبادرات الإنسانية والمجتمعية بمناسبة شهر رمضان الكريم، منها مبادرة «لم الشمل» التي تستهدف إخلاء سبيل عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الدولة، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة، ويقضون عقوبات متفاوتة، وستقوم مبادرة عطايا بدفع ما عليهم من التزامات مالية، بالتعاون مع صندوق الفرج بوزارة الداخلية، إلى جانب المساهمة في تذليل سبل عودتهم إلى بلادهم من خلال توفير مستلزمات سفرهم من تذاكر طيران وغيرها.

وقالت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيس اللجنة العليا لـ «عطايا»، إن مبادرة عطايا تسعى دائماً لابتكار الحلول الملائمة للقضايا الإنسانية العاجلة والملحة، وارتياد مجالات أرحب من البذل والعطاء من أجل تحسين جودة الحياة واستدامة العطاء، مشيرة إلى أن مبادرة «لم الشمل» جاءت في شهر رمضان المبارك من أجل منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، والانخراط في المجتمع بتفاؤل وأمل كبيرين، وإزالة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بأفراد أسرهم، وإدخال السرور والبهجة على قلوب عائلاتهم خلال الشهر الفضيل.

وأضافت سموها: «إن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز مجالات التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، ولفت الانتباه لقضايا نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من الغارمين، والعمل على تبنيها من قبل المحسنين والمتبرعين في الدولة»، مشيرة سموها إلى أن المبادرة تعزز الشراكة بين «عطايا» ووزارة الداخلية ممثلة في صندوق الفرج، وتسهم أيضاً في تحقيق الأهداف العليا للصندوق الذي يعنى في المقام الأول بالغارمين وفك أَسرهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتحصينهم ضد التعرض لمثل هذه الظروف مستقبلاً؛ وأكدت أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق في هذا الصدد والمساهمة الكبيرة في لمِّ شمل الأسر بعد عودة عائلها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تعتبر الثالثة في هذا الصدد، بالتعاون مع صندوق الفرج، حيث تم في عام 2014 تخصيص الدورة الثالثة لمعرض عطايا الخيري، للإفراج عن عدد من الموقوفين على ذمة قضايا مالية وديات شرعية بعد أن تم دفع ما عليهم من التزامات مالية بلغت حينها نحو 6 ملايين درهم، استفاد منها 295 شخصاً. إلى ذلك، بلغت إيرادات الدورة «13» لمعرض عطايا التي اختتمت مؤخراً، بمقر مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» 14.5 مليون درهم، وستخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الأحداث في قطاع غزة والتضامن معهم ورفع المعاناة عن كاهلهم، وذلك عبر تبني عدد من المبادرات التنموية والصحية تحت شعار «يداً بيد لحملة - تراحم من أجل غزة».

يذكر أن معرض عطايا منذ انطلاقته في عام 2012، أسهم في تنفيذ 36 مشروعاً حيوياً في المجالات الصحية والتعليمية والإنسانية والتنموية والمجتمعية، في 16 دولة حول العالم، استفاد منها أكثر من مليون شخص، وبلغت إيرادات المعرض خلال دوراته السابقة 135 مليون درهم.