«الحرم الجامعي الذكي».. معرض هندسي للحلول المبتكرة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في جامعة الشارقة، أمس الأول، المعرض الهندسي«الحرم الجامعي الذكي: ابتكارات الذكاء الاصطناعي في تطوير المرافق والبنية التحتية لمباني الجامعة»، بهدف تطوير مرافق الجامعة المختلفة.

وقدم المعرض الذي تضمن عدداً من التصميمات المعمارية لطلبة ماجستير العلوم في العمارة، وطلبة السنة النهائية في البكالوريوس، مجموعة من الأفكار الإبداعية والمبتكرة منها، «مواقف السيارات الذكية»، و«ممرات الجامعة الذكية»، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم البنية التحتية لتعزيز كفاءتها في الاستهلاك. افتتح المعرض الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، واستخدم الطلبة المشاركون في المعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تصميماتهم، بهدف تعزيز كفاءة مرافق الجامعة المختلفة وتطوير البنية التحتية، ما يجعل الحرم الجامعي أكثر كفاءة واستدامة، بجانب سهولة استخدامه للجميع.



مواقف ذكية

تحت إشراف الدكتور عارف مقصود، والدكتورة أسيل علي حسين، قدم الطلبة مجموعة تصاميم مبتكرة حول مواقف السيارات الذكية من خلال إعادة دراسة وتصميم وتحليل الحركة داخل مواقف السيارات في الجامعة، واتسمت التصاميم بتقديم أفضل حلول للمواقف تتميز بتحسين كفاءة عمليات وقوف السيارات وبتقليل الازدحام، إضافة إلى عدد من التصاميم حول ممرات الجامعة، وتحويلها إلى ممرات ذكية تتكيف مع احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.