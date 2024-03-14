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تفاهم بين «وطني الإمارات» و«دبي الخيرية»

ضرار بالهول الفلاسي وأحمد السويدي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
15 مارس 2024 02:43

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت «مؤسسة وطني الإمارات»، وهي مؤسسة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها لدى الشباب والناشئة، وتعزيز ممارسات الانتماء والولاء الوطني وقيم المواطنة الصالحة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية دبي الخيرية، وهي جمعية تهدف إلى ريادة العمل الخيري والإنساني على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. 
ووقّع المذكّرة كلّ من ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وأحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، وذلك في مقرّ مؤسسة وطني الإمارات في إمارة دبي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين والموظفين من كلا الطرفين.

وطني الإمارات
دبي
الإمارات
مؤسسة وطني الإمارات
جمعية دبي الخيرية
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