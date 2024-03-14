كلية الهندسة بجامعة أبوظبي تبرم اتفاقية شراكة مع «موت ماكدونالد»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي، ممثلة بكلية الهندسة، مذكرة تفاهم مع «موت ماكدونالد» (Mott MacDonald)، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة بإدارة وتطوير المشاريع الهندسية. وستتعاون المؤسستان بموجب مذكرة لإجراء مشاريع بحثية مبتكرة ومتقدمة للتصدي للتحديات الملحّة، واغتنام الفرص التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تسعى جامعة أبوظبي، وشركة «موت ماكدونالد» لتقديم مساهمات فاعلة تدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توظيف الموارد والخبرات والكفاءات المشتركة بينهما. وقع مذكرة التفاهم الدكتور حمد العضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون المالية والإدارية، والمهندس ريتشارد سميدلي، المدير العام لشؤون الأقسام لدى «موت ماكدونالد» بالإمارات.