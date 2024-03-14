الجمعة 15 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

كلية الهندسة بجامعة أبوظبي تبرم اتفاقية شراكة مع «موت ماكدونالد»

كلية الهندسة بجامعة أبوظبي تبرم اتفاقية شراكة مع «موت ماكدونالد»
15 مارس 2024 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة أهالي غزة

وقعت جامعة أبوظبي، ممثلة بكلية الهندسة، مذكرة تفاهم مع «موت ماكدونالد» (Mott MacDonald)، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة بإدارة وتطوير المشاريع الهندسية. وستتعاون المؤسستان بموجب مذكرة لإجراء مشاريع بحثية مبتكرة ومتقدمة للتصدي للتحديات الملحّة، واغتنام الفرص التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تسعى جامعة أبوظبي، وشركة «موت ماكدونالد» لتقديم مساهمات فاعلة تدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توظيف الموارد والخبرات والكفاءات المشتركة بينهما. وقع مذكرة التفاهم الدكتور حمد العضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون المالية والإدارية، والمهندس ريتشارد سميدلي، المدير العام لشؤون الأقسام لدى «موت ماكدونالد» بالإمارات.

كلية الهندسة
جامعة أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
14 مارس 2024
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
الرياضة
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
اليوم 09:34
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
الرياضة
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
اليوم 09:31
ليفربول.. «11-2»!
الرياضة
ليفربول.. «11-2»!
اليوم 09:16
سينر «السلسلة 19» في «الصباح العاصف»!
الرياضة
سينر «السلسلة 19» في «الصباح العاصف»!
اليوم 09:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©