صعوبة «مصطلحات» الإنجليزية تفاجئ طلاب أبوظبي

إيهاب الرفاعي ومريم بوخطامين (أبوظبي ورأس الخيمة)

قال طلاب عدد من مدارس أبوظبي، إنهم واجهوا صعوبة بالمصطلحات الواردة في فقرة الكتابة في اختبار مادة اللغة الإنجليزية، مع عدم وضوح فكرة بعض الفقرات والأسئلة، ومنها تلك الخاصة بفقرة مشروع النباتات.

وأضافوا، أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب فوق المتوسط، وتضمنت جزئيات عديدة لم يعتد الطالب عليها، خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت الطالبة ملك أحمد سمير إلى أن اختبار اللغة الإنجليزية جاء مخالفاً للتوقعات، وتضمن العديد من المصطلحات غير المعتادة والمتخصصة في مجال الأعمال، وليست المصطلحات العامة، وهو ما تسبب في حالة من التوتر لديها.

وأضافت أن الامتحان أصابها بالصدمة، خاصة أنها رغم استعداداتها الجيدة له، فإنها تخشى من ضياع درجات بسبب المستوى العالي للأسئلة غير المباشرة.

وقال علي محمود، من المسار المتقدم، إن الامتحان في مستوى الطالب المتميز، ويحتاج إلى مهارات عالية للتمكن من الإجابة بشكل دقيق، كما أن الوقت المخصص للإجابة غير كاف، خاصة في ظل الأسئلة غير المباشرة والمصطلحات غير المعتادة، مما كان يتطلب وقتاً طويلاً من الطالب لمحاولة فهم الأسئلة، والإجابة عنها، لذلك كانت هناك صعوبة كبيرة في حل الامتحان بشكل كامل خلال الوقت المحدد.

ورأى محمد مجدي عبدالخالق أن اختبار اللغة الإنجليزية لم يكن بالصعوبة الكبيرة، ولكنه، نوعاً ما، تضمن بعض الأسئلة الصعبة، ومنها آخر فقرة الكتابة، بالإضافة إلى أن فقرة القراءة، نوعاً ما، كانت أيضاً صعبة، وبخلاف ذلك كانت الأسئلة معتادة، ويمكن التعامل معها.

في الوقت ذاته، تعاملت جميع المدارس في كل من أبوظبي والظفرة والعين بشكل متميز مع المشاكل التقنية التي صادفت بعض الطلاب، وحرصت على التأكد من تسليم الطلاب الاختبارات الإلكترونية بشكل صحيح قبل مغادرة اللجان، وفقاً لدليل إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني الذي ينص على التأكد من دخول الطلبة للاختبار الإلكتروني الصحيح المخصص لهم، حسب المادة والصف والتوقيت المحدد، وتقديم الدعم التقني اللازم للطلبة في حال وجود أي مشكلة فنية أثناء وقت الاختبار، وتحويله للمعنيين في حال عدم المقدرة على حل المشكلة التقنية، وعدم السماح للطلبة بمغادرة قاعة الاختبار إلا بعد التأكد من أن الاختبار الإلكتروني تم تسليمه بطريقة صحيحة، وتقع هذه المسؤولية على الطالب والمعلم الملاحظ بالدرجة الأولى، ولن يقبل أي عذر لعدم التسليم الصحيح للامتحان الإلكتروني بعد مغادرة الطالب من قاعة الاختبار، حيث لا يوجد اختبار تعويضي.

وفي رأس الخيمة، أكد عدد من طلاب وطالبات الثاني عشر بمساراته، العام، والمتقدم، والنخبة، والتطبيقي، طول اختبار مادة اللغة الإنجليزية، والتي كانت شاملة المنهج والمقرر والأسئلة الخارجية التي تقيس مهارات اللغة لدى كل طالب، ووصفها الطلاب بأنها «مباشرة، وتحدد القدرة اللغوية للطالب، موضحين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتميز، والطالب المتوسط، وكانت المدة الزمنية تحتاج إلى إطالة.

وأوضحت طالبات ثانوية جلفار، أن اختبار الورقة الخاصة باللغة الإنجليزية لم تخل من وجود أسئلة تميز الطالب المتميز من المتوسط، كما لم تخل أيضاً من الأسئلة الجيدة، وبينت إدارات المدارس أنها لم تتلق شكاوى حول صعوبة الورقة الامتحانية الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية، التي خضع لها عدد من مختلف المراحل الدراسية، سواء الحلقة التأسيسية، أو الحلقة الثانوية.

ويتقدم طلاب مدارس النخبة اليوم الجمعة باختبار مادة الأحياء، وطلاب المسار المتقدم والمسار العام بمادة العلوم الصحية، ويستأنف الاثنين القادم طلاب المسار التطبيقي بمادة العلوم التطبيقية الجزء الكتابي والإلكتروني.