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«أبوظبي للطفولة المبكرة»: منظومة متكاملة للرعاية

«أبوظبي للطفولة المبكرة»: منظومة متكاملة للرعاية
15 مارس 2024 02:41

لمياء الهرمودي (أبوظبي)

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تتولى هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عملية بناء منظومة متكاملة للطفولة المبكرة في الإمارة مع التركيز على قطاعات رئيسة هي: الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، والتعليم والرعاية المبكران. تعنى الهيئة بالطفولة المبكرة في الفترة من بداية الحمل وحتى سن الثامنة، وأبرز مهامها: وضع استراتيجيات شاملة للطفولة المبكرة في الإمارة، ومراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة المبكرة في الإمارة وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالطفولة المبكرة ورفعها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي لأبوظبي، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات مع الجهات والشركات التي تعني بالطفولة المبكرة داخل الإمارة وخارجها، وفضلاً عن إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية واقتراح أفضل الحلول والتوصيات في المجال. وقد تأسست هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عام 2019، كجهة حكومية مستقلة تتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتعتبر هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي هيئة حكومية مستقلة مقرها إمارة أبوظبي، تهدف لدعم مسيرة التنمية الشاملة للأطفال منذ فترة الحمل وحتى سن الثامنة، من خلال وضع السياسات واقتراح القوانين والتشريعات المستندة إلى البحوث العلمية والتي تعنى بالطفولة المبكرة وتعزيز السلوكيات المرتبطة بها. 
كما يوفر مركز التعليم المبكر للطفولة في جامعة زايد الرعاية والتعليم للصغار في سنوات الطفولة المبكرة، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، كما يدعم المركز تدريب المختصين في مجال التعليم المبكر، ويعمل على توفير بيئة عمل متخصصة لدراسة التطور اللغوي عند الأطفال. يستقبل المركز الأطفال من سن 6 شهور إلى 4.4 سنة، ويوفر بيئة تدريبية نوعية لتأهيل الكوادر التدريسية العاملة في مجال تربية الصغار.
 وعلى صعيد إمارة دبي فيعتبر مركز دبي لتطوير نمو الطفل جهة نشطة تهتم بتطوير الجانب التنموي للطفل من حيث تقديم خدمات التدخل المبكر بالتعاون مع مختلف المؤسسات في المجتمع لضمان وصول الأطفال من أصحاب الهمم من الولادة حتى العام السادس من عمرهم إلى خدمات تدخل شاملة ومتكاملة

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
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