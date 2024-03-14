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«حقوق الطفل».. ندوة افتراضية في دبي

«حقوق الطفل».. ندوة افتراضية في دبي
15 مارس 2024 02:41

دبي (الاتحاد)

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تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف في الـ15 من مارس من كل عام، نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ملتقى افتراضياً بعنوان «حقوق الطفل»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومعهد دبي القضائي، بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الأطفال، وتعزيز مكانتهم في المجتمع.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن يوم الطفل الإماراتي مناسبة مهمة تسلط الضوء على أهمية رعاية الطفولة، وتعزيز حقوق الطفل في المجتمع الإماراتي، وفرصة لتعزيز الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال، مشيرة إلى أن المشاركة في فعاليات يوم الطفل الإماراتي، تعزز قيم المسؤولية الاجتماعية والاهتمام برفاهية الأجيال القادمة، كما يسهم هذا اليوم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الأطفال والمجتمع، ويرسخ الانتماء إلى الهوية الوطنية.
تناول الملتقى ثلاثة محاور رئيسة تتضمن محور حقوق الطفل من منظور نفسي واجتماعي وتستعرضه المؤسسة، وحقوق الطفل من منظور ديني عبر تعاون دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وحقوق الطفل من منظور قانوني، بالتعاون مع معهد دبي القضائي.

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