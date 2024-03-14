أحمد بن مسحار: رعاية الطفل وصون حقوقه

دبي (الاتحاد)

قال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»: في «يوم الطفل الإماراتي» تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنجازات النوعية التي حققتها في مجال رعاية الطفل وصون حقوقه، حيث تمكنت الدولة باقتدار من وضع منظومة متكاملة من التشريعات التي تضمن حماية الطفل والتوعية بحقوقه، وتمكينه ورعايته. ويعكس هذا اليوم الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لرعاية الأطفال، وصون حقوقهم باعتبارهم صُنَّاع المستقبل. وفي ظل هذا النهج، باتت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به عالمياً في حماية حقوق الأطفال، وسن الأطر التشريعية والقانونية الكفيلة بضمان التنشئة السليمة لأجيال الغد. وأضاف: كما يعتبر «يوم الطفل الإماراتي» مناسبة لتعزيز الوعي، أسرياً ومُجتمعياً، بضرورة تنشئة الأطفال في كنف بيئةٍ تضمن نماءهم السليم.