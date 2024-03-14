هنادي اليافعي: رعاية حقوق الأطفال لضمان نشأة سليمة

الشارقة (الاتحاد)

قالت هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: «يشكل الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي في كل عام تتويجاً لجهود الدولة ومؤسساتها ومجتمعها وأفرادها في رعاية حقوق الأطفال، وتوفير كل عوامل السلامة لهم لضمان نشأتهم نشأة سليمة إيجابية، تؤسس لجيل من المبدعين والمنتجين والقادة، القادرين على خدمة بلدانهم ومجتمعاتهم والارتقاء بها إلى أعلى مكانة».

وأضافت اليافعي: نحن في إدارة سلامة الطفل بإمارة الشارقة، وإذ نشارك مجتمعنا الإماراتي الاحتفاء بهذا اليوم، نؤكد أن هذه المرحلة، وما تتسم به من تسارعات على صعد الحياة كافة، وضعتنا جميعاً أمام مسؤوليات تتعلق بضمان حقوق الأطفال وسلامتهم، فلم تعد رعاية الطفل والطفولة عملية بسيطة كما كانت في الماضي، وأصبح واجباً علينا أن نراعي أطفالنا في الحياة العادية والافتراضية، وأن نحمي وعيهم من المفاهيم والثقافات الدخيلة، وأن ننتبه لأنماط الحياة اليومية التي قد تؤثر في وعيهم وتركيبتهم الثقافية.